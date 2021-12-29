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  • Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»

Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»

29 декабря 2021, 16:26
8

Защитник «Балтики» Артем Мещанинов рассказал, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко, арендованный у «Динамо», мог продолжить карьеру в Бундеслиге.

– Герой Чехии Комличенко ничего не показал в «Динамо».

– Я понимаю, почему так. Не знаю, какая атмосфера в «Динамо», но не думаю, что в России ему так же комфортно, как в Чехии. Там нет ничего страшного, даже если не забиваешь. Вот эти посиделки с командой придают сил.

А в России, даже если одна игра не получилась, сразу начинается: «Чехия – говно, чемпионы Чехии вообще нулевые». Но это не так.

Я играл против Комлика два раза, он тяжелый нападающий, не слишком деревянный для своего роста. Ошибка, что он не поехал в Германию.

– Были предложения?

– Да, звала «Фортуна», когда играла в Бундеслиге. Он сказал: «Деревня, не очень-то хочется».

Потом со «Спартаком» контактировал, должен был переходить прямо на следующей неделе. Но они кого-то вернули или купили вместо него, и он перешел в «Динамо». Наверное, надо было попробовать в Германию, в Россию в любом случае успеешь вернуться.

Но это мое мнение. Я никогда не лезу в голову человека. Всегда делаю выводы по тому, что бы я сделал.

Например, год назад была заинтересованность от «Зенита» в мою сторону. Я сразу сказал, что нет, потому что там мне сейчас делать? Сидеть на банке ради капусты? Она придет в любом случае, если ты будешь выкладываться на 100%.

  • Комличенко забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Фортуна Динамо Ростов Комличенко Николай Мещанинов Артем
Комментарии (8)
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Viper for CSKA
1640786020
Дюссельдорф - деревня? У Комличенко, похоже, не все дома.
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Frankfurt Am Main
1640786749
Он исполнил свою мечту, он попал в великий Ростов на Дону
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99-й
1640786900
а какое отношение имеет к нему Защитник «Балтики»? Это из серии "бабки у подъезда сказали"?
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portero
1640794556
Капуста не пришла, а годы уходят....
Ответить
zarsm
1640794703
потому что там мне сейчас делать
Ответить
DOCTOR PENALTY
1640795394
Стадион в Дюссельдорфе - конфетка. Стоянка бесплатная огромнейшая, хватает на всех. Команда играет прилично, хотя и бюджетная. Какая деревня???...
Ответить
msh88
1640824923
Хотят сразу и всего. Поиграй год в Фортуне, забей 20 мячей и новый год будешь отмечать уже где нибудь в Дортмунде или вообще в Англии
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Hektor 84
1641155264
А в Чехии он не в деревне ли играл?
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