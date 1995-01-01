Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»

Капуста не пришла, а годы уходят....
Защитник «Балтики» Артем Мещанинов рассказал, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко, арендованный у «Динамо», мог продолжить карьеру в Бундеслиге.
– Герой Чехии Комличенко ничего не показал в «Динамо».
– Я понимаю, почему так. Не знаю, какая атмосфера в «Динамо», но не думаю, что в России ему так же комфортно, как в Чехии. Там нет ничего страшного, даже если не забиваешь. Вот эти посиделки с командой придают сил.
А в России, даже если одна игра не получилась, сразу начинается: «Чехия – говно, чемпионы Чехии вообще нулевые». Но это не так.
Я играл против Комлика два раза, он тяжелый нападающий, не слишком деревянный для своего роста. Ошибка, что он не поехал в Германию.
– Были предложения?
– Да, звала «Фортуна», когда играла в Бундеслиге. Он сказал: «Деревня, не очень-то хочется».
Потом со «Спартаком» контактировал, должен был переходить прямо на следующей неделе. Но они кого-то вернули или купили вместо него, и он перешел в «Динамо». Наверное, надо было попробовать в Германию, в Россию в любом случае успеешь вернуться.
Но это мое мнение. Я никогда не лезу в голову человека. Всегда делаю выводы по тому, что бы я сделал.
Например, год назад была заинтересованность от «Зенита» в мою сторону. Я сразу сказал, что нет, потому что там мне сейчас делать? Сидеть на банке ради капусты? Она придет в любом случае, если ты будешь выкладываться на 100%.
- Комличенко забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.