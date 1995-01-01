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    Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»

    Защитник «Балтики» Артем Мещанинов рассказал, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко, арендованный у «Динамо», мог продолжить карьеру в Бундеслиге.

    – Герой Чехии Комличенко ничего не показал в «Динамо».

    – Я понимаю, почему так. Не знаю, какая атмосфера в «Динамо», но не думаю, что в России ему так же комфортно, как в Чехии. Там нет ничего страшного, даже если не забиваешь. Вот эти посиделки с командой придают сил.

    А в России, даже если одна игра не получилась, сразу начинается: «Чехия – говно, чемпионы Чехии вообще нулевые». Но это не так.

    Я играл против Комлика два раза, он тяжелый нападающий, не слишком деревянный для своего роста. Ошибка, что он не поехал в Германию.

    – Были предложения?

    – Да, звала «Фортуна», когда играла в Бундеслиге. Он сказал: «Деревня, не очень-то хочется».

    Потом со «Спартаком» контактировал, должен был переходить прямо на следующей неделе. Но они кого-то вернули или купили вместо него, и он перешел в «Динамо». Наверное, надо было попробовать в Германию, в Россию в любом случае успеешь вернуться.

    Но это мое мнение. Я никогда не лезу в голову человека. Всегда делаю выводы по тому, что бы я сделал.

    Например, год назад была заинтересованность от «Зенита» в мою сторону. Я сразу сказал, что нет, потому что там мне сейчас делать? Сидеть на банке ради капусты? Она придет в любом случае, если ты будешь выкладываться на 100%.

    • Комличенко забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +55682

      portero 1 минуту назад

      Капуста не пришла, а годы уходят....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      99-й 2 часа назад

      а какое отношение имеет к нему Защитник «Балтики»? Это из серии "бабки у подъезда сказали"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1395

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Он исполнил свою мечту, он попал в великий Ростов на Дону

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5914

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Дюссельдорф - деревня? У Комличенко, похоже, не все дома.

      2
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