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    Бомбалейла Все блоги -

    Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто

    Сегодня, 15:30
    Прекрасный эксперимент «Фортуны» из Дюссельдорфа.

    Вы вряд ли в курсе, как дела у «Фортуны» из Дюссельдорфа. Это небольшой клуб из второй Бундеслиги, который прямо сейчас идет на 6-м месте в таблице чемпионата. Команда выигрывала Бундеслигу еще в прошлом веке. Но сейчас он позиционирует себя как очень маленький проект со скромными задачами.

    И, несмотря на карликовость, «Фортуна» готова к невероятной революции в мире футбола.

    Еще полгода назад она объявила о старте проекта Fortuna For Everyone. Ее суть – организовать три домашних матча этого сезона с бесплатными билетами для зрителей. Для участия нужно всего лишь подать заявку на официальном сайте. Для чего это нужно – расскажем в коротких буллитах:

    • Команда хочет повысить посещаемость матчей. Приоритет в раздаче билетов – члены официальных фан-клубов. С момента объявления о запуске акции число членов фан-клубов повысилось на 30%. Кроме того, всего «Фортуна» получила 120 тысяч заявок на первый матч с бесплатными билетами. Средняя посещаемость игр без них составляет около 30 тысяч.
    • «Фортуна» заботится о взаимодействии с местными компаниями. На сезон-2023/24 «Фортуна» запланировала три домашних матча с бесплатными билетами. Выручку от них покроют пять местных компаний. В клубе называют их «стратегическими партнерами».
    • В планах – уйти от платных домашних матчей вообще. Но в «Фортуне» не знают, когда именно это получится.

    Председатель совета директоров «Фортуны» Александр Джобст говорит: «Мы сильно проигрываем богатым немецким клубам, поэтому нам важно предлагать нестандартные подходы. Сейчас мы хотим привлечь как можно фанатов на стадионы и помогать местным компаниям расти. Эта стратегия помогает развиваться всем сторонам».

    Фото: dpa/Global Look Press

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2156

      DMитрий 30 минут назад

      На пиве с сосисками отобьют.

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      Рейтинг: +10

      Игнат-Захарченко-vkontakt 30 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +102817

      zigbert 37 минут назад

      Будем следить за развитием этого проекта. Трудно поверить что Фортуна сможет отказаться от платных матчей на весь сезон.

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      Рейтинг: +7884

      mihail200606 1 час назад

      Кто то где то когда то периодически страдает утопичными идеями.. в футболе это Фортуна

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      Рейтинг: +16798

      Алексей З 1 час назад

      Разве Зенит не"прорубил окно" первым , раздавал билеты бесплатно , а злые языки говорят , что и приплачивал за посещение стадиона ?
      Наверно врут.

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      Рейтинг: +7033

      Давид59 4 часа назад

      Булыкин играл в Фортуне. И совсем неплохо играл

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      Рейтинг: +25237

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Чтобы Фортуна не поворачивалась к ним задом!!! ***

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      Рейтинг: +5223

      Бомбардиръ 6 часов назад

      "Фортуна" рассчитывает на фортуну.

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