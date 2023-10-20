Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто

Вы вряд ли в курсе, как дела у «Фортуны» из Дюссельдорфа. Это небольшой клуб из второй Бундеслиги, который прямо сейчас идет на 6-м месте в таблице чемпионата. Команда выигрывала Бундеслигу еще в прошлом веке. Но сейчас он позиционирует себя как очень маленький проект со скромными задачами.

И, несмотря на карликовость, «Фортуна» готова к невероятной революции в мире футбола.

Еще полгода назад она объявила о старте проекта Fortuna For Everyone. Ее суть – организовать три домашних матча этого сезона с бесплатными билетами для зрителей. Для участия нужно всего лишь подать заявку на официальном сайте. Для чего это нужно – расскажем в коротких буллитах:

Команда хочет повысить посещаемость матчей. Приоритет в раздаче билетов – члены официальных фан-клубов. С момента объявления о запуске акции число членов фан-клубов повысилось на 30%. Кроме того, всего «Фортуна» получила 120 тысяч заявок на первый матч с бесплатными билетами. Средняя посещаемость игр без них составляет около 30 тысяч.

«Фортуна» заботится о взаимодействии с местными компаниями. На сезон-2023/24 «Фортуна» запланировала три домашних матча с бесплатными билетами. Выручку от них покроют пять местных компаний. В клубе называют их «стратегическими партнерами».

В планах – уйти от платных домашних матчей вообще. Но в «Фортуне» не знают, когда именно это получится.

Председатель совета директоров «Фортуны» Александр Джобст говорит: «Мы сильно проигрываем богатым немецким клубам, поэтому нам важно предлагать нестандартные подходы. Сейчас мы хотим привлечь как можно фанатов на стадионы и помогать местным компаниям расти. Эта стратегия помогает развиваться всем сторонам».

Фото: dpa/Global Look Press