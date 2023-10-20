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Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто

Вы вряд ли в курсе, как дела у «Фортуны» из Дюссельдорфа. Это небольшой клуб из второй Бундеслиги, который прямо сейчас идет на 6-м месте в таблице чемпионата. Команда выигрывала Бундеслигу еще в прошлом веке. Но сейчас он позиционирует себя как очень маленький проект со скромными задачами.

И, несмотря на карликовость, «Фортуна» готова к невероятной революции в мире футбола.

Еще полгода назад она объявила о старте проекта Fortuna For Everyone. Ее суть – организовать три домашних матча этого сезона с бесплатными билетами для зрителей. Для участия нужно всего лишь подать заявку на официальном сайте. Для чего это нужно – расскажем в коротких буллитах:

  • Команда хочет повысить посещаемость матчей. Приоритет в раздаче билетов – члены официальных фан-клубов. С момента объявления о запуске акции число членов фан-клубов повысилось на 30%. Кроме того, всего «Фортуна» получила 120 тысяч заявок на первый матч с бесплатными билетами. Средняя посещаемость игр без них составляет около 30 тысяч.
  • «Фортуна» заботится о взаимодействии с местными компаниями. На сезон-2023/24 «Фортуна» запланировала три домашних матча с бесплатными билетами. Выручку от них покроют пять местных компаний. В клубе называют их «стратегическими партнерами».
  • В планах – уйти от платных домашних матчей вообще. Но в «Фортуне» не знают, когда именно это получится.

Председатель совета директоров «Фортуны» Александр Джобст говорит: «Мы сильно проигрываем богатым немецким клубам, поэтому нам важно предлагать нестандартные подходы. Сейчас мы хотим привлечь как можно фанатов на стадионы и помогать местным компаниям расти. Эта стратегия помогает развиваться всем сторонам».

Фото: dpa/Global Look Press

Германия. Бундеслига Фортуна
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1697810056
Чтобы Фортуна не поворачивалась к ним задом!!! ***
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Давид59
1697812266
Булыкин играл в Фортуне. И совсем неплохо играл
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mihail200606
1697825572
Кто то где то когда то периодически страдает утопичными идеями.. в футболе это Фортуна
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zigbert
1697827762
Будем следить за развитием этого проекта. Трудно поверить что Фортуна сможет отказаться от платных матчей на весь сезон.
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