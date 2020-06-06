Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу над «Байером», «Лейпциг» упустил три очка в матче с «Падерборном» и другие результаты

«Бавария» укрепилась на первом месте в таблице Бундеслиги. В Леверкузене мюнхенцы одержали волевую победу. У хозяев забил Флориан Вирц, которому 17 лет. Он стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик побил рекорд всех тренеров в истории клуба: баварцы в первых 20 матчах Бундеслиги при нем забили 62+ гола.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 44-й гол в сезоне. Это его собственный рекорд. Мяч в Леверкузене стал для поляка 300-м во взрослой клубной карьере.

Полузащитник баварцев Томас Мюллер стал первым с сезона-2014/15 игроком топ-пяти европейских чемпионатов, сумевшим за сезон сделать не меньше 20 результативных пасов. Это также является рекордом Бундеслиги.

Хавбек «Падерборна» Клаус Гясула повторил рекорд Бундеслиги по числу желтых карточек за сезон – 16.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер после матча с «Падерборном» вышел в лидеры сезона Бундеслиги по системе «гол+пас».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Айнтрахт – Майнц – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ниахате, 43; 0:2 – Кунде, 77.

Байер – Бавария – 2:4 (1:3)

Голы: 1:0 – Аларио, 10; 1:1 – Коман, 27; 1:2 – Горецка, 42; 1:3 – Гнабри, 45; 1:4 – Левандовски, 66; 2:4 – Вирц, 89.

Лейпциг – Падерборн – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Шик, 27; 1:1 – Штродьек, 90+2.

Удаления: Упамекано, 43 (вторая ж.к.) – нет.

Фортуна – Хоффенхайм – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хеннингс, 5; 1:1 – Даббур, 16; 1:2 – Цубер, 61; 2:2 – Хеннингс, 76 (с пенальти).

Удаления: нет – Хюбнер, 9.

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