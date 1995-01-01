Воспитанник «Спартака» Митрюшкин стал игроком клуба второй Бундеслиги

Несколько лет назад считался лучшим кипером в своем возрасте. Думал будет играть в топ клубах. Но что то парню не фартит. Сьон, фортуна, куда дальше пути заведут?
«Фортуна» подписала контракт с российским вратарем Антоном Митрюшкиным, сообщается на сайте клуба.
Стороны заключили соглашение до конца сезона-2020/21. 24-летний футболист с июня находился в статусе свободного агента, поэтому достался немецкому клубу бесплатно.
- Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
- Последние 4,5 года он провел в «Сьоне».
- «Фортуна» выступает во второй Бундеслиге.