Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Воспитанник «Спартака» Митрюшкин стал игроком клуба второй Бундеслиги

    «Фортуна» подписала контракт с российским вратарем Антоном Митрюшкиным, сообщается на сайте клуба.

    Стороны заключили соглашение до конца сезона-2020/21. 24-летний футболист с июня находился в статусе свободного агента, поэтому достался немецкому клубу бесплатно.

    • Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
    • Последние 4,5 года он провел в «Сьоне».
    • «Фортуна» выступает во второй Бундеслиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Фортуны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6083

      Hektor 84 1 минуту назад

      Несколько лет назад считался лучшим кипером в своем возрасте. Думал будет играть в топ клубах. Но что то парню не фартит. Сьон, фортуна, куда дальше пути заведут?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80149
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru