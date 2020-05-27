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    Бундеслига. «Хоффенхайм» вдесятером победил «Кельн», «Шальке» с ноября не выигрывает в гостях и другие результаты

    «Шальке» потерпел третье подряд поражение в Бундеслиге. Последний раз в гостях в рамках турнира команда Давида Вагнера выигрывала в ноябре 2019 года.

    В другой встрече «Хоффенхайм», несмотря на удаление, победил «Кельн». «Аугсбург» не забил голов «Падерборну». 300-ю игру за баварцев в турнире провел их капитан Даниэль Байер.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

    Аугсбург – Падерборн – 0:0

    Унион – Майнц – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Баку, 13; 1:1 – Ингвартсен, 33.

    Удаления: Андрих, 42 (вторая ж.к.) – нет.

    Фортуна – Шальке – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Маккенни, 53; 1:1 – Хеннингс, 63; 2:1 – Караман, 68.

    Хоффенхайм – Кельн – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Баумгартнер, 11; 2:0 – Баумгартнер, 46; 3:0 – Цубер, 48; 3:1 – Кайнц, 60.

    Удаления: Хюбнер, 50 (вторая ж.к.) – Борнов, 26.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2020 23:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2049

      Axe111 5 часов назад

      Что за тупой заголовок про Хоффенхайм!!!!! А НИ ЧЕ ЧТО ХОФФЕНХАЙМ ПОЧТИ 30МИН ИГРАЛ В БОЛЬШИНСТВЕ,А ЗАКОНЧИЛ В РАВНЫХ СОСТАВАХ!?!?!?!?@?!

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      Рейтинг: +801

      Play 6 часов назад

      Блин, слов нет, кто сочиняет эти заголовки? Хоффенхайм вдесятером победил Кёльн! Гениально, какая героическая победа, вдесятером выиграли. Да только Кёльн к тому моменту, когда Хоффенхайм остался вдесятером, уже полчаса играл вдесятером. Признавайся, это ты же сочиняешь заголовки про сухие победы со счётом 1-0?

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      Рейтинг: +1130

      acor94 > Play 6 часов назад

      В сухую разгромил 1:0. Зато как звучит, согласись!

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