Бундеслига. «Хоффенхайм» вдесятером победил «Кельн», «Шальке» с ноября не выигрывает в гостях и другие результаты

«Шальке» потерпел третье подряд поражение в Бундеслиге. Последний раз в гостях в рамках турнира команда Давида Вагнера выигрывала в ноябре 2019 года.

В другой встрече «Хоффенхайм», несмотря на удаление, победил «Кельн». «Аугсбург» не забил голов «Падерборну». 300-ю игру за баварцев в турнире провел их капитан Даниэль Байер.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

Аугсбург – Падерборн – 0:0

Унион – Майнц – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Баку, 13; 1:1 – Ингвартсен, 33.

Удаления: Андрих, 42 (вторая ж.к.) – нет.

Фортуна – Шальке – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Маккенни, 53; 1:1 – Хеннингс, 63; 2:1 – Караман, 68.

Хоффенхайм – Кельн – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Баумгартнер, 11; 2:0 – Баумгартнер, 46; 3:0 – Цубер, 48; 3:1 – Кайнц, 60.

Удаления: Хюбнер, 50 (вторая ж.к.) – Борнов, 26.

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