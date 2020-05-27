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Унион - Майнц

27.05.2020, Среда, 21:30 мск Германия. Бундеслига, 28 тур Унион - Майнц
Германия. Бундеслига (2019/2020)
11 тур
9 ноября, суббота 17:30 Майнц 2:3 Унион
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