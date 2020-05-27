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Хоффенхайм - Кельн

27.05.2020, Среда, 21:30 мск Трансляция: Матч ТВ Германия. Бундеслига, 28 тур Хоффенхайм - Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
11 тур
8 ноября, пятница 22:30 Кельн 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2017/2018)
28 тур
31 марта, суббота 16:30 Хоффенхайм 6:0 Кельн
11 тур
5 ноября, воскресенье 17:30 Кельн 0:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
21 апреля, пятница 21:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
13 тур
3 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Кельн
Германия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
26 октября, среда 21:45 Кельн 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Кельн 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Кельн 3:2 Хоффенхайм
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
6 тур
24 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:2 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Кельн
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Кельн 1:3 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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