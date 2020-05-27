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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 27 мая 2020
Хоффенхайм
27.05.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
11'
К. Баумгартнер
46'
К. Баумгартнер
48'
С. Цубер
60'
Ф. Кайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
Желтая карточка
И. Бебу
84'
82'
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Ут
82'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
82'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Б. Шмитц
77'
Пенальти не реализован!
М. Ут
Замена
Д. Гайгер
️️️️
К. Баумгартнер
77'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
76'
65'
Желтая карточка
И. Якобс
60'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Д. Кордоба
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Даббур
58'
56'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Д. Дрекслер
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Я. Брун-Ларсен
52'
Вторая желтая
Б. Хюбнер
50'
ГОЛ! 3:0!
С. Цубер
Пас отдал
К. Баумгартнер
48'
ГОЛ! 2:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Р. Сков
46'
Замена
С. Руди
️️️️
Ф. Гриллич
46'
Желтая карточка
М. Даббур
45'
+1
32'
Замена
Х. Мере
️️️️
К. Эхизибуе
Желтая карточка
Ф. Гриллич
28'
26'
Красная карточка
С. Борнау
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
11'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
13
Марк Ут
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
4
Пош
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
7
Цубер
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
24
Сков
9
Даббур
4-1-2-2-1
1
Хорн
22
Шмитц
37
Ляйстнер
33
Борнау
3
Эхизибуе
6
Скири
13
Ут
37
Реджбечай
24
Дрекслер
4
Якобс
9
Кордоба
9
Даббур
9
Бебу
9
Бебу
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Брун-Ларсен
14
Баумгартнер
18
Гайгер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
27
Гриллич
13
Руди
13
Руди
27
Гриллич
22
Шмитц
14
Хектор
14
Хектор
22
Шмитц
24
Дрекслер
11
Кайнц
11
Кайнц
24
Дрекслер
3
Эхизибуе
22
Мере
22
Мере
3
Эхизибуе
13
Ут
9
Теродде
9
Теродде
13
Ут
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
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