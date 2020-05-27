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Фортуна - Шальке-04

27.05.2020, Среда, 21:30 мск Германия. Бундеслига, 28 тур Фортуна - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2019/2020)
11 тур
9 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:3 Фортуна
Германия. Бундеслига (2018/2019)
24 тур
2 марта, суббота 17:30 Шальке-04 0:4 Фортуна
7 тур
6 октября, суббота 16:30 Фортуна 0:2 Шальке-04
Германия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
6 февраля, среда 22:45 Шальке-04 4:1 Фортуна
Германия. Бундеслига (2012/2013)
23 тур
23 февраля, суббота 21:30 Шальке-04 2:1 Фортуна
6 тур
28 сентября, пятница 22:30 Фортуна 2:2 Шальке-04
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