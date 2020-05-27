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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Шальке-04
Фортуна - Шальке-04: обзор матча 27 мая 2020
Фортуна
27.05.2020, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
63'
Р. Хеннингс
68'
К. Караман
53'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Шальке-04
Желтая карточка
А. Бодзек
90'
+4
85'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
Р. Матондо
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Р. Хеннингс
81'
Замена
А. Моралес
️️️️
В. Бериша
81'
Желтая карточка
А. Хоффманн
80'
74'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Г. Бургшталлер
74'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Н. Гисельман
️️️️
М. Зуттнер
70'
ГОЛ! 2:1!
К. Караман
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хеннингс
63'
Замена
А. Бодзек
️️️️
М. Соботтка
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
У. МакКенни
Пас отдал
Б. Очипка
Желтая карточка
М. Соботтка
52'
45'
Желтая карточка
О. Кабак
18'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Маттиас Циммерманн
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
29
Маркус Зуттнер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
97
Келвин Офори
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-4-1-2
33
Кастенмайер
23
Айхан
4
Хоффманн
31
Соботтка
27
Томми
23
Бериша
29
Зуттнер
25
Циммерманн
7
Штегер
10
Хеннингс
19
Караман
3-2-2-2-1
1
Шуберт
22
Настасич
26
Сане
3
Кенни
5
Кабак
5
Очипка
18
Шепф
29
МакКенни
39
Матондо
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
10
Хеннингс
7
Скрыбски
7
Скрыбски
10
Хеннингс
29
Зуттнер
17
Гисельман
17
Гисельман
29
Зуттнер
31
Соботтка
13
Бодзек
13
Бодзек
31
Соботтка
23
Бериша
27
Моралес
27
Моралес
23
Бериша
39
Матондо
20
Тодибо
20
Тодибо
39
Матондо
9
Бургшталлер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Бургшталлер
20
Калиджиури
23
Кутуджу
23
Кутуджу
20
Калиджиури
Остались в запасе
Фортуна
Шальке-04
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
22
Левент Мерджан
АП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Фортуна - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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