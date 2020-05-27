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Аугсбург - Падерборн

27.05.2020, Среда, 21:30 мск Германия. Бундеслига, 28 тур Аугсбург - Падерборн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
11 тур
9 ноября, суббота 17:30 Падерборн 0:1 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 16:30 Падерборн 2:1 Аугсбург
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Аугсбург 3:0 Падерборн
Германия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
9 августа, суббота 21:30 Падерборн 1:1
(1:3)п		 Аугсбург
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