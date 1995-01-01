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    Tuttomercatoweb: «Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока сборной Турции Айхана

    Защитник дюссельдорфской «Фортуны» Каан Айхан может перейти в «Зенит».

    Как сообщает Tuttomercatoweb, петербуржцы уже договариваются с «Фортуной» о трансфере. На игрока сборной Турции также претендует «Аталанта», но «Зенит» пока более успешен в переговорах. Переход Айхана оценивается в 10 миллионов евро.

    Турок провел в этом сезоне 31 матч в Бундеслиге, забив два мяча и отдав три голевых передачи. Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10885

      Garrincha58 18 минут назад

      а для чего им столько защитников?, а я понял они в ЛЧ будут играть в 6 защитников с одним Дзюбой тактика такая главное не пропустить и навес на Дзюбу может один дурачок и залетит смех да и только

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