- 18 января
- 13:28 «Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
- 11 августа 2022
- 12:52 Фото Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт 1
- 29 декабря 2021
- 16:26 Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется» 8
- 24 мая 2021
- 22:33 Митрюшкин покинул «Фортуну», не сыграв ни одного матча за основу 5
- 24 января 2021
- 09:38 «Чемпионат»: «Фортуна» Д попробует купить форварда «Тамбова» Онугху 7
- 23 ноября 2020
- 12:39 Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, звали французские команды» 1
- 19 ноября 2020
- 17:36 Жиров стал самым дорогим игроком «Зандхаузена» после обновления рыночных стоимостей 1
- 27 октября 2020
- 13:22 Воспитанник «Спартака» Митрюшкин стал игроком клуба второй Бундеслиги 3
- 23 октября 2020
- 16:16 Sport24: Митрюшкин подпишет контракт с «Фортуной» 5
- 19 октября 2020
- 16:59 Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне» 3
- 13 октября 2020
- 12:14 Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо» 17
- 17 сентября 2020
- 11:11 «Фортуна» интересуется защитником «Уфы» Неделчару 1
- 30 июля 2020
- 18:08 Tuttomercatoweb: «Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока сборной Турции Айхана 10
- 27 июня 2020
- 18:50 Бундеслига. «Боруссия» Д дома крупно уступила «Хоффенхайму», «Фортуна» вылетела и другие результаты 3
- 20 июня 2020
- 18:50 Бундеслига. Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «РБ Лейпциг», «Бавария» выиграла у «Фрайбурга» и другие результаты
- 17 июня 2020
- 23:22 Бундеслига. «Боруссия» Д дома всухую проиграла «Майнцу», «Лейпциг» упустил победу над «Фортуной» и другие результаты
- 13 июня 2020
- 21:50 Видео Фавр повредил ногу, празднуя победный гол Холанда
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» Д вырвала победу над «Фортуной», «Айнтрахт» в гостях разгромил «Герту» и другие результаты 1
- 6 июня 2020
- 18:25 Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу над «Байером», «Лейпциг» упустил три очка в матче с «Падерборном» и другие результаты 1
- 30 мая 2020
- 21:18 Бундеслига. Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну» 3
- 20:46 Мюллер – первый игрок в истории Бундеслиги, сделавший после 29 туров не менее 18 голевых пасов 1
- 16:59 Фото «Бавария» – «Фортуна»: баварцы при Флике проиграли два матча из 24
- 27 мая 2020
- 23:25 Бундеслига. «Хоффенхайм» вдесятером победил «Кельн», «Шальке» с ноября не выигрывает в гостях и другие результаты 3
- 24 мая 2020
- 20:53 Бундеслига. «Кельн» сыграл вничью с «Фортуной», уступая 0:2 к 88-й минуте 1
- 16 мая 2020
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби, «Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» и другие результаты 7
- 26 марта 2020
- 13:36 Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо» 13