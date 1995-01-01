Воспитанник московского «Спартака» Антон Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне» из Дюссельдорфа, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Клуб выступает во второй Бундеслиге.

Последним клубом 24-летнего вратаря был швейцарский «Сьон».