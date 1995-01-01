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    Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне»

    Воспитанник московского «Спартака» Антон Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне» из Дюссельдорфа, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Клуб выступает во второй Бундеслиге.

    Последним клубом 24-летнего вратаря был швейцарский «Сьон».

    • Антон играл за «Сьон» на протяжении четырех последних сезонов. В 76 матчах он пропустил 127 мячей.
    • Митрюшкин проходил просмотр в «Монако», но стороны не пришли к соглашению.
    • Трансферная стоимость Митрюшкина – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: твиттер «Фортуны»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +74

      alefreddy 41 минуту назад

      скатился парень из за жадности дальше только Арабские имираты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      партизан84 1 час назад

      удачи

      0
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