скатился парень из за жадности дальше только Арабские имираты
Воспитанник московского «Спартака» Антон Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне» из Дюссельдорфа, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Клуб выступает во второй Бундеслиге.
Последним клубом 24-летнего вратаря был швейцарский «Сьон».
- Антон играл за «Сьон» на протяжении четырех последних сезонов. В 76 матчах он пропустил 127 мячей.
- Митрюшкин проходил просмотр в «Монако», но стороны не пришли к соглашению.
- Трансферная стоимость Митрюшкина – 1,8 миллиона евро.