Жиров стал самым дорогим игроком «Зандхаузена» после обновления рыночных стоимостей

Во время перерыва на матчи сборных Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов второй Бундеслиги.
После переоценки защитник «Зандхаузена» Александр Жиров стал самым дорогим игроком клуба. Он прибавил в стоимости 200 тысяч евро – теперь его оценивают в 1 миллион.
Другой российский представитель – новичок «Фортуны» Антон Митрюшкин – наоборот упал в цене в 3,6 раза. Сейчас его стоимость составляет 500 тысяч евро, тогда как ранее он оценивался в 1,8 миллиона. Это объясняется с его статусом третьего голкипера в дюссельдорфской команде.
- В октябре Жиров вызывался в сборную России.
- У защитника есть два предложения от клубов РПЛ.
- Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
- Последние 4,5 года он провел в «Сьоне».
Источник: Transfermarkt