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    Жиров – о вызове в сборную России: «Впечатления только положительные. Рад быть здесь»

    Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров ответил на вопросы о попадании в заявку сборной России.

    – Добрался хорошо. Настроение отличное. Рад находиться в сборной. Со всеми познакомился. Всe в рабочем режиме.

    - О вызове в сборную.

    Узнал об этом после тренировки. Мне позвонили друзья – поздравили. Впечатления только положительные. Рад быть здесь.

    - О знакомых в команде.

    Саша Соболев меня поздравил. Мы с ним из одного города – Барнаула. Он сказал, что ждeт меня в сборной. А так многих ребят знаю. С остальными познакомился.

    - О первой тренировке.

    Хорошая тренировка. Пробежались, поработали с мячом, набрали кондиции. Будем дальше работать.

    - О расширенном списке.

    Однажды я был в расширенном списке. Мы выиграли кубок ФНЛ с «Волгарeм». Но на этом всe закончилось. Понимал, что попасть в основную заявку шансов мало.

    - О цели попасть в сборную.

    У меня была цель попасть в сборную. Очень рад, что удалось еe достигнуть. Но в дальнейшем нужно работать ещe больше и прикладывать больше усилий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2527

      absent32 2 часа назад

      а твои одноклубники не уточняли у тебя о вызове в какую сборную ты получил?) может не в сборную России, а в сборную Эстонии или Латвии.
      Конечно приятно и принимай поздравления, но усатый походу стал страдать старческим маразмом!
      В Европе сейчас можно задаться вопросом - Неужели у России такое жалкое состояние, что приглашают футболистов из второй бундеслиги и при этом из середняка данной лиги!?

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