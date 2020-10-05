Жиров – о вызове в сборную России: «Впечатления только положительные. Рад быть здесь»

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров ответил на вопросы о попадании в заявку сборной России.
– Добрался хорошо. Настроение отличное. Рад находиться в сборной. Со всеми познакомился. Всe в рабочем режиме.
- О вызове в сборную.
– Узнал об этом после тренировки. Мне позвонили друзья – поздравили. Впечатления только положительные. Рад быть здесь.
- О знакомых в команде.
– Саша Соболев меня поздравил. Мы с ним из одного города – Барнаула. Он сказал, что ждeт меня в сборной. А так многих ребят знаю. С остальными познакомился.
- О первой тренировке.
– Хорошая тренировка. Пробежались, поработали с мячом, набрали кондиции. Будем дальше работать.
- О расширенном списке.
– Однажды я был в расширенном списке. Мы выиграли кубок ФНЛ с «Волгарeм». Но на этом всe закончилось. Понимал, что попасть в основную заявку шансов мало.
- О цели попасть в сборную.
– У меня была цель попасть в сборную. Очень рад, что удалось еe достигнуть. Но в дальнейшем нужно работать ещe больше и прикладывать больше усилий.
- Жиров близок к переходу в «Ганновер».
- У 29-летнего футболиста есть два предложения от клубов РПЛ.
- Российская сборная в октябре проведет товарищеский матч с Швецией, а также две встречи Лиги наций против Турции и Венгрии.