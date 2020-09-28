Агент Жирова: «Мы договорились с «Ганновером»

Защитник сборной России Александр Жиров близок к трансферу из «Зандхаузена» в «Ганновер». Условия оговорены.

«Мы по личным условиям с «Ганновером» уже договорились. Теперь ждeм, когда клубы между собой договорятся по сумме трансфера. Надеюсь, на этой неделе уже будет конкретика.

Вызов Жирова в сборную России? У меня очень позитивные эмоции по этому поводу. Надеюсь, Александру удастся закрепиться в сборной и доказать Станиславу Саламовичу Черчесову свою состоятельность», – сказал Metaratings агент Жирова Владимир Дейнека.