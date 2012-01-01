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    Агент Жирова: «Мы договорились с «Ганновером»

    Защитник сборной России Александр Жиров близок к трансферу из «Зандхаузена» в «Ганновер». Условия оговорены.

    «Мы по личным условиям с «Ганновером» уже договорились. Теперь ждeм, когда клубы между собой договорятся по сумме трансфера. Надеюсь, на этой неделе уже будет конкретика.

    Вызов Жирова в сборную России? У меня очень позитивные эмоции по этому поводу. Надеюсь, Александру удастся закрепиться в сборной и доказать Станиславу Саламовичу Черчесову свою состоятельность», – сказал Metaratings агент Жирова Владимир Дейнека.

    • В прошлом сезоне второй Бундеслиги 29-летний россиянин провел 33 матча, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • «Ганновер» проводит во второй Бундеслиге второй сезон подряд.
    • Жиров играет в Германии с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +888

      elessar arnor 1 час назад

      хорош, лучше поиграть и пожить в норм стране, чем в рф

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