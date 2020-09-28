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  • Черчесов назвал состав сборной на октябрьские матчи. Кутепов, Жиров, Фомин – в списке

Черчесов назвал состав сборной на октябрьские матчи. Кутепов, Жиров, Фомин – в списке

28 сентября 2020, 13:33
47

Стал известен состав сборной России на октябрьские матчи. Тренировки команды в Новогорске стартуют 3 октября.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Кутепов «Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

  • Жиров выступает во второй Бундеслиге за «Зандхаузен».
  • Кутепов – четвертьфиналист чемпионата мира-2018.
  • Россияне в октябре проведут товарищеский матч со шведами и две встречи Лиги наций.

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Спартак Динамо Кутепов Илья Жиров Александр Фомин Даниил Черчесов Станислав
Комментарии (47)
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Skull_Boy
1601289148
Куда катится сборная с этим физруком
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derrik2000
1601289366
Это же как нужно относиться с презрением к нашей стране, чтобы вызвать в ГЛАВНУЮ КОМАНДУ полирующего лавку в Спарттаке ЗМСа и какого-то не пойми из 2-й бундеслиги???
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99-й
1601289405
опять по вратарям непонятки
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zra78
1601289675
Фуу Кузяев в списке!! Отлегло!!! :)
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САДЫЧОК
1601289708
Удивительный состав ! Я , бы только четырех оставил ( Марио , Миранчука , Кузяева , Черышева ) -остальные на выход !
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vka1970
1601289736
Чем дольше в лес, тем толще партизаны Жуют на лавках тихо круасаны.
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Romantic2010
1601290764
Странно, что Игнатьева не вызвал из Локо. Он выдал очень хороший матч с цска
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Lilipyt
1601291517
Кузяев походу тренируется перед домом Черчесова, раз тот уверен в его форме. Забавно как ни кому не нужный "профессионал" попадает в сборную.
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Ивантеевец
1601293857
Усатый совсем в доску окуел? Маринатка, который сам себе в очко вчера чуть мяч не засунул? Дуболом Кутепов? Дедушка Жирков? Бл..ь, все по блату и кумовству...
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zigbert
1601302344
Состав экспериментальный но Черчесов знает на что идет.
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