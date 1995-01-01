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    Черчесов назвал состав сборной на октябрьские матчи. Кутепов, Жиров, Фомин – в списке

    Стал известен состав сборной России на октябрьские матчи. Тренировки команды в Новогорске стартуют 3 октября.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Кутепов «Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

    • Жиров выступает во второй Бундеслиге за «Зандхаузен».
    • Кутепов – четвертьфиналист чемпионата мира-2018.
    • Россияне в октябре проведут товарищеский матч со шведами и две встречи Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии31
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      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 2 минуты назад

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      Рейтинг: +707

      Ивантеевец 3 минуты назад

      Усатый совсем в доску окуел? Маринатка, который сам себе в очко вчера чуть мяч не засунул? Дуболом Кутепов? Дедушка Жирков? Бл..ь, все по блату и кумовству...

      -1
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      Рейтинг: +60

      чиф 6 минут назад

      чёт состав не аллё

      0
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      Рейтинг: +6459

      FanatSerj 39 минут назад

      Без Головина и ПРАВИЛЬНО Миранчука, "ума" в центре поля не будет, будет вся надежда на физику и самоотдачу.

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      Рейтинг: +514

      Lilipyt > FanatSerj 35 минут назад

      Миранчук и Головин травмированы, поэтому их нет в списке. Зато есть супер игрок выступающий в великом вымышленным клубе. Эх, что же мы делали без Кузяева, даже не знаю....

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      Рейтинг: +514

      Lilipyt 42 минуты назад

      Кузяев походу тренируется перед домом Черчесова, раз тот уверен в его форме. Забавно как ни кому не нужный "профессионал" попадает в сборную.

      0
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      Рейтинг: +13651

      silver29 53 минуты назад

      Гилерме, Шунин, Жирков , Бакаев, Оздоев лишние !

      3
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      Рейтинг: +514

      Lilipyt > silver29 41 минуту назад

      а Кузяев?! Или к нему вопросов нет))))

      0
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      Рейтинг: +373

      Фанат Рубина 54 минуты назад

      О б** идите нах** с этим сбродом позора.. Удачи Шведам, Венграм и Туркам
      #ЧерчесовАУТ

      -1
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      Рейтинг: +83

      Рубин 666 > Фанат Рубина 41 минуту назад

      Мда... Странный состав и странный черчесов....

      1
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      Рейтинг: +11122

      KLIM777 > Фанат Рубина 40 минут назад

      а кого вызвать надо было? Габулова да?

      0
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      Рейтинг: +6459

      FanatSerj > Фанат Рубина 37 минут назад

      может ты сам "отойдешь" в аут )))

      -1
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      Рейтинг: +1212

      Romantic2010 54 минуты назад

      Странно, что Игнатьева не вызвал из Локо. Он выдал очень хороший матч с цска

      0
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      Рейтинг: +8434

      paracetamol 55 минут назад

      Все барахло собрал лысый, или еще осталось?

      0
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      Рейтинг: +16877

      bset 56 минут назад

      Так, что мы в итоге имеем. Гилерме, который чуть между ног не пропустил. Кутепов, который после короны один полный и один неполный матч провел в чемпионате. Жиров из второй бундеслиги. Черышев, который после травмы только 20 минут на поле провел. Кузяев, который уже давным давно без клуба. И это только самые явные из всех спорных фигур.

      2
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      Рейтинг: +1419

      acor94 > bset 47 минут назад

      Не хватает Нойштедтера

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