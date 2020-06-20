Бундеслига. Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «РБ Лейпциг», «Бавария» выиграла у «Фрайбурга» и другие результаты

В субботу, 20 июня, состоялись все девять матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур

Хоффенхайм – Унион – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бебу, 11; 2:0 – Крамарич, 39; 3:0 – Даббур, 45+2; 4:0 – Баумгартнер, 68.

Фортуна – Аугсбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Нидерлехнер, 10; 1:1 – Хеннингс, 25.

Герта – Байер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кунья, 22; 2:0 – Лукебакио, 54.

Майнц – Вердер – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Квайсон, 25; 2:0 – Бутьюс, 30; 2:1 – Осако, 58; 3:1 – Фернандес, 85.

Шальке-04 – Вольфсбург – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Вегхорст, 16; 0:2 – Вегхорст, 56; 0:3 – Мбабу, 59; 0:4 – Виктор, 69; 1:4 – Матондо, 70.

Кельн – Айнтрахт – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кайнц (с пенальти), 45; 1:1 – Дост, 72.

Падерборн – Боруссия М – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Херрманн, 4; 1:1 – Михель, 54; 1:2 – Штиндль (с пенальти), 55; 1:3 – Штиндль, 73.

Бавария – Фрайбург – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Киммих, 15; 2:0 – Левандовски, 24; 2:1 – Хелер, 33; 3:1 – Левандовски, 37.

РБ Лейпциг – Боруссия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Холанд, 30; 0:2 – Холанд, 90+3.

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