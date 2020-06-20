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Судьи
Главный судья:
Серен Шторкс (Фелен)

Бавария - Фрайбург

20.06.2020, Суббота, 16:30 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Германия. Бундеслига, 33 тур Бавария - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
18 декабря, среда 22:30 Фрайбург 1:3 Бавария
Германия. Бундеслига (2018/2019)
27 тур
30 марта, суббота 17:30 Фрайбург 1:1 Бавария
10 тур
3 ноября, суббота 17:30 Бавария 1:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
4 марта, воскресенье 20:00 Фрайбург 0:4 Бавария
8 тур
14 октября, суббота 16:30 Бавария 5:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 16:30 Бавария 4:1 Фрайбург
17 тур
20 января, пятница 22:30 Фрайбург 1:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Фрайбург 2:1 Бавария
16 тур
16 декабря, вторник 22:00 Бавария 2:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
21 тур
15 февраля, суббота 18:30 Бавария 4:0 Фрайбург
4 тур
27 августа, вторник 20:30 Фрайбург 1:1 Бавария
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 17:30 Бавария 1:0 Фрайбург
14 тур
28 ноября, среда 23:00 Фрайбург 0:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
18 февраля, суббота 21:30 Фрайбург 0:0 Бавария
5 тур
10 сентября, суббота 17:30 Бавария 7:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
27 тур
19 марта, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Бавария
10 тур
29 октября, пятница 22:30 Бавария 4:2 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 20:30 Бавария 2:1 Фрайбург
9 тур
17 октября, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Бавария
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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