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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Фрайбург
Бавария - Фрайбург: обзор матча 20 июня 2020
Бавария
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
15'
Й. Киммих
24'
Р. Левандовски
37'
Р. Левандовски
33'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фрайбург
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
88'
87'
Замена
А. Абраши
️️️️
К. Гюнтер
Замена
К. Ричардс
️️️️
Х. Мартинес
84'
75'
Замена
Ж. Иттер
️️️️
В. Грифо
Замена
К. Коман
️️️️
С. Сингх
64'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Кюизанс
64'
64'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Хелер
64'
Замена
М. Франтц
️️️️
Я. Кайтель
46'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Эрнандес
37'
33'
ГОЛ! 2:1!
Л. Хелер
Пас отдал
Д. Шмид
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
24'
ГОЛ! 1:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Р. Левандовски
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
У Ен Чон
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-3-2
26
Ульрайх
21
Эрнандес
17
Боатенг
28
Павар
88
Мартинес
6
Киммих
27
Кюизанс
9
Сингх
27
Горецка
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-1-2-2
1
Шволов
7
Шмид
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
14
Кайтель
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
18
Петерсен
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
88
Мартинес
26
Ричардс
26
Ричардс
88
Мартинес
9
Сингх
21
Коман
21
Коман
9
Сингх
27
Кюизанс
11
Зиркзее
11
Зиркзее
27
Кюизанс
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
32
Грифо
27
Иттер
27
Иттер
32
Грифо
30
Гюнтер
6
Абраши
6
Абраши
30
Гюнтер
14
Кайтель
8
Франтц
8
Франтц
14
Кайтель
9
Хелер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Хелер
Остались в запасе
Бавария
Фрайбург
11
У Ен Чон
ПВ
1
Мануэль Нойер
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
1
Мануэль Нойер
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бавария - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Альянц Арена
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