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Фортуна - Аугсбург

20.06.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 33 тур Фортуна - Аугсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
17 декабря, вторник 22:30 Аугсбург 3:0 Фортуна
Германия. Бундеслига (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 17:30 Аугсбург 1:2 Фортуна
1 тур
25 августа, суббота 16:30 Фортуна 1:2 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
20 января, воскресенье 20:30 Фортуна 2:3 Аугсбург
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Аугсбург 0:2 Фортуна
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