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Падерборн - Боруссия

20.06.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 33 тур Падерборн - Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
18 декабря, среда 22:30 Боруссия 2:0 Падерборн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
1 марта, воскресенье 17:30 Боруссия 2:0 Падерборн
6 тур
27 сентября, суббота 17:30 Падерборн 1:2 Боруссия
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