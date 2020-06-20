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Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Боруссия М
Падерборн - Боруссия М: обзор матча 20 июня 2020
Падерборн
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
54'
С. Михель
4'
П. Херрманн
55'
Л. Штиндль (П)
73'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Боруссия М
90'
Замена
Т. Мюзель
️️️️
Б. Эмболо
Замена
Б. Золински
️️️️
М. Риттер
87'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Сабири
87'
Замена
Л. Янс
️️️️
М. Дрегер
87'
Желтая карточка
С. Михель
86'
84'
Замена
О. Вендт
️️️️
Р. Бенсебаини
Замена
Л. Килиан
️️️️
Д. Србени
75'
74'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Л. Штиндль
74'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
73'
ГОЛ! 1:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
Р. Бенсебаини
Вторая желтая
У. Хюнемайер
66'
Замена
Ш. Мамба
️️️️
Э. Эванс
64'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:1!
С. Михель
Пас отдал
Д. Србени
54'
52'
Желтая карточка
Т. Янчке
42'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
А. Сабири
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Кай Прегер
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
26
Торбен Мюзель
АП
33
Каан Курт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
3-3-1-3
25
Цингерле
2
Хюнемайер
29
Коллинс
37
Дрегер
14
Эванс
7
Риттер
52
Гясула
18
Антви-Адджей
11
Михель
7
Србени
10
Сабири
4-1-1-3-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
24
Янчке
28
Гинтер
5
Бенсебаини
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Эмболо
37
Дрегер
21
Янс
21
Янс
37
Дрегер
7
Србени
15
Килиан
15
Килиан
7
Србени
10
Сабири
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Сабири
7
Риттер
31
Золински
31
Золински
7
Риттер
14
Эванс
45
Мамба
45
Мамба
14
Эванс
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
7
Эмболо
26
Мюзель
26
Мюзель
7
Эмболо
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вендт
5
Бенсебаини
13
Штиндль
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Штиндль
Остались в запасе
Падерборн
Боруссия М
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
10
Кай Прегер
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
18
Кинан Беннеттс
ЛП
18
Фамана Кизера
АП
33
Каан Курт
ПП
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
10
Кай Прегер
ЦП
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
18
Фамана Кизера
АП
33
Каан Курт
ПП
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Падерборн - Боруссия М
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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