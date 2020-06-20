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Хоффенхайм - Унион

20.06.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 33 тур Хоффенхайм - Унион
Германия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
17 декабря, вторник 22:30 Унион 0:2 Хоффенхайм
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