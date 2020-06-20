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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Унион
Хоффенхайм - Унион: обзор матча 20 июня 2020
Хоффенхайм
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Унион
11'
И. Бебу
39'
А. Крамарич
45+2'
М. Даббур
68'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Унион
85'
Замена
Й. Меес
️️️️
С. Андерссон
81'
Желтая карточка
С. Андерссон
Замена
К. Акпогума
️️️️
Б. Хюбнер
78'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Крамарич
74'
Замена
С. Цубер
️️️️
Ф. Гриллич
73'
71'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Р. Андрих
ГОЛ! 4:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Б. Хюбнер
68'
62'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Э. Уджа
62'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ю. Малли
62'
Замена
М. Паренсен
️️️️
Н. Суботич
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Д. Гайгер
58'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
М. Даббур
58'
ГОЛ! 3:0!
М. Даббур
Пас отдал
П. Кадержабек
45'
+2
Желтая карточка
М. Даббур
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Крамарич
39'
30'
Желтая карточка
Р. Андрих
21'
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 1:0!
И. Бебу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Унион
1
Мориц Николас
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
14
Кен Райхель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
8
Йосуа Меес
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
29
Михаэль Паренсен
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бауманн
4
Бичакчич
4
Пош
21
Хюбнер
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Гайгер
27
Крамарич
9
Бебу
24
Сков
9
Даббур
4-3-1-2
1
Николас
28
Триммель
3
Суботич
5
Фридрих
13
Шлоттербек
8
Андрих
21
Премель
14
Райхель
10
Малли
11
Уджа
20
Андерссон
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
9
Даббур
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
9
Даббур
21
Хюбнер
25
Акпогума
25
Акпогума
21
Хюбнер
27
Гриллич
7
Цубер
7
Цубер
27
Гриллич
18
Гайгер
18
Самассеку
18
Самассеку
18
Гайгер
10
Малли
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
10
Малли
20
Андерссон
8
Меес
8
Меес
20
Андерссон
8
Андрих
23
Кроос
23
Кроос
8
Андрих
3
Суботич
29
Паренсен
29
Паренсен
3
Суботич
11
Уджа
20
Абдуллахи
20
Абдуллахи
11
Уджа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Унион
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
29
Флориан Флеккер
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
29
Флориан Флеккер
ПВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Унион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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