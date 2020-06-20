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Майнц - Вердер

20.06.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 33 тур Майнц - Вердер
Германия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
17 декабря, вторник 20:30 Вердер 0:5 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
27 тур
30 марта, суббота 17:30 Вердер 3:1 Майнц
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Майнц 2:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 16:30 Майнц 1:2 Вердер
17 тур
16 декабря, суббота 17:30 Вердер 2:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
18 февраля, суббота 17:30 Майнц 0:2 Вердер
4 тур
21 сентября, среда 21:00 Вердер 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
27 тур
19 марта, суббота 17:30 Вердер 1:1 Майнц
10 тур
24 октября, суббота 16:30 Майнц 1:3 Вердер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Вердер 0:0 Майнц
10 тур
1 ноября, суббота 17:30 Майнц 1:2 Вердер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
12 апреля, суббота 17:30 Майнц 3:0 Вердер
13 тур
24 ноября, воскресенье 20:30 Вердер 2:3 Майнц
Германия. Бундеслига (2012/2013)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Майнц 1:1 Вердер
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:30 Вердер 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
31 марта, суббота 17:30 Вердер 0:3 Майнц
11 тур
29 октября, суббота 20:30 Майнц 1:3 Вердер
Германия. Бундеслига (2010/2011)
21 тур
5 февраля, суббота 17:30 Майнц 1:1 Вердер
4 тур
18 сентября, суббота 17:30 Вердер 0:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
27 февраля, суббота 17:30 Майнц 1:2 Вердер
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Вердер 3:0 Майнц
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