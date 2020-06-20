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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 20 июня 2020
Майнц
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
25'
Р. Квайсон
30'
Ж. Бутьюс
85'
Э. Фернандес
58'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
ГОЛ! 3:1!
Э. Фернандес
Пас отдал
Б. Баку
85'
85'
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Велькович
82'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Фридль
Замена
А. Хак
️️️️
К. Онисиво
77'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
П. Кунде
65'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Матета
64'
63'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
58'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Осако
Пас отдал
Д. Классен
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
57'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Д. Латца
56'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Квайсон
46'
46'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Л. Биттенкурт
46'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
К. Гросс
44'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Т. Гебре Селасси
Желтая карточка
Р. Квайсон
40'
35'
Желтая карточка
М. Фридль
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Д. Латца
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
25'
22'
Желтая карточка
М. Велькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-1-2
21
Мюллер
17
Баку
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
46
Латца
25
Кунде
9
Онисиво
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
4-1-1-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
32
Фридль
13
Велькович
36
Гросс
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Сарджент
25
Кунде
6
Фернандес
6
Фернандес
25
Кунде
9
Онисиво
42
Хак
42
Хак
9
Онисиво
46
Латца
18
Баррейро
18
Баррейро
46
Латца
19
Квайсон
21
Озтюнали
21
Озтюнали
19
Квайсон
14
Матета
11
Салаи
11
Салаи
14
Матета
23
Гебре Селасси
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
36
Гросс
31
Бартельс
31
Бартельс
36
Гросс
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
32
Биттенкурт
32
Фридль
14
Писарро
14
Писарро
32
Фридль
13
Велькович
9
Зелке
9
Зелке
13
Велькович
Остались в запасе
Майнц
Вердер
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
7
Милот Рашица
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Майнц - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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