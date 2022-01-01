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Германия. Третья Лига
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Фортуна
Состав
€ 11 млн
Фортуна - состав команды
Дюссельдорф
Германия. Третья Лига
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Сайт:
http://www.fortuna95.de
Тренер:
Маркус Анфанг
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Рис Лассе
Вра
25
€ 0.5 млн
26
Шок Флориан
Вра
25
€ 0.2 млн
22
Louis Lord
Вра
-
2
Даланд Йеспер
Защ
26
€ 1.5 млн
4
Шмидт Кеннет
Защ
24
€ 0.8 млн
3
Хайнц Доминик
Защ
33
€ 0.6 млн
5
Хейер Мориц
Защ
31
€ 0.4 млн
3
Ленц Кристофер
Защ
31
€ 0.4 млн
25
Циммерманн Маттиас
Защ
34
€ 0.3 млн
20
Felix Meiser
Защ
-
28
Sascha Risch
Защ
-
15
Tim Christopher Oberdorf
Защ
-
39
Kaden Amaniampong
Защ
-
2
Steven Van Der Sloot
Защ
-
24
Муслия Флоран
Пол
28
€ 1.8 млн
14
Александропулос Сотирис
Пол
24
€ 1.2 млн
6
Брайтхаупт Тим
Пол
24
€ 0.8 млн
10
Ферстер Филипп
Пол
31
€ 0.6 млн
14
Консбрух Йомейн
Пол
24
€ 0.6 млн
18
Miguel Fernandes Goncalves
Пол
-
16
Marcel Benger
Пол
-
46
Klaus Suso
Пол
-
5
Yassine Bouchama
Пол
-
9
Целар Жан
Нап
27
€ 0.8 млн
24
Шлюзенер Фабиан
Нап
34
€ 0.35 млн
9
Хоттман Эрик
Нап
26
€ 0.35 млн
27
Jordi Paulina
Нап
-
30
Jordy de Wijs
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 5
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