Фавр повредил ногу, празднуя победный гол Холанда

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр повредил ногу во время матча 31-го тура Бундеслиги против «Фортуны» (1:0). Это случилось в компенсированное время второго тайма.
Фавр праздновал победный гол Эрлинга Холанда, после чего схватился за левую ногу в районе голени. Видео доступно ниже.
- «Боруссия» в таблице идет второй.
- Фавр работает в Дортмунде с 2018 года.
- Он брал с командой Суперкубок страны.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»