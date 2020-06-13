Фавр повредил ногу, празднуя победный гол Холанда

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр повредил ногу во время матча 31-го тура Бундеслиги против «Фортуны» (1:0). Это случилось в компенсированное время второго тайма.
Фавр праздновал победный гол Эрлинга Холанда, после чего схватился за левую ногу в районе голени. Видео доступно ниже.
- «Боруссия» в таблице идет второй.
- Фавр работает в Дортмунде с 2018 года.
- Он брал с командой Суперкубок страны.
Холанд отгрузил «Фортуне» в самой концовке и принес «Боруссии» важную победуТренер дортмундцев так безумно праздновал, что получил травму. Надеемся, выбыл ненадолго https://t.co/0xwy9jZz5w pic.twitter.com/ObdHfAWaWc— Матч ТВ (@MatchTV) June 13, 2020