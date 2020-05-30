Бундеслига. Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну»

После возобновления Бундеслиги «Бавария» только выигрывает. В очередном туре баварцы разгромили «Фортуну».

Нападающий Роберт Левандовски вышел в лидеры по забитым мячам в текущем сезоне среди всех футболистов топ-пяти лиг Европы. На счету поляка 29 голов в Бундеслиге. Форвард после того как забил «Фортуне» имеет голы в ворота всех ныне выступающих в турнире команд.

«Бавария» по ходу сезона в восьми матчах забила 5+ голов. Это больше, чем у любой другой команды топ-пяти лиг Европы.

В последних семи матчах против «Фортуны» в Бундеслиге «Бавария» забивает не менее трех голов. Всего в этих встречах баварцы забили 29 мячей, пропустили шесть.

Альфонсо Дэвис в последних трех матчах поучаствовал в трех забитых голах «Баварии».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

Бавария – Фортуна – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Йоргенсен, 15 (в свои ворота); 2:0 – Павар, 29; 3:0 – Левандовски, 43; 4:0 – Левандовски, 50; 5:0 – Дэвис, 52.

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