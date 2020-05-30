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    Бундеслига. Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну»

    После возобновления Бундеслиги «Бавария» только выигрывает. В очередном туре баварцы разгромили «Фортуну».

    Нападающий Роберт Левандовски вышел в лидеры по забитым мячам в текущем сезоне среди всех футболистов топ-пяти лиг Европы. На счету поляка 29 голов в Бундеслиге. Форвард после того как забил «Фортуне» имеет голы в ворота всех ныне выступающих в турнире команд.

    «Бавария» по ходу сезона в восьми матчах забила 5+ голов. Это больше, чем у любой другой команды топ-пяти лиг Европы.

    В последних семи матчах против «Фортуны» в Бундеслиге «Бавария» забивает не менее трех голов. Всего в этих встречах баварцы забили 29 мячей, пропустили шесть.

    Альфонсо Дэвис в последних трех матчах поучаствовал в трех забитых голах «Баварии».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

    Бавария – Фортуна – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Йоргенсен, 15 (в свои ворота); 2:0 – Павар, 29; 3:0 – Левандовски, 43; 4:0 – Левандовски, 50; 5:0 – Дэвис, 52.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.05.2020 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15870

      сапёр75 4 часа назад

      Обидно за Белорусский футбол , о нём скоро все опять забудут , а он так грел , в период изоляции )

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