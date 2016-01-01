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    Бундеслига. «Боруссия» Д вырвала победу над «Фортуной», «Айнтрахт» в гостях разгромил «Герту» и другие результаты

    Дортмундская «Боруссия» справилась с «Фортуной» и продолжает идти в Бундеслиге второй. Она отстает от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

    В другой встрече «Герта» крупно уступила в меньшинстве. «Вердер» разгромно победил «Падерборн».

    Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва вышел в лидеры по количеству голов в турнире после его возобновления после карантина – шесть мячей.

    Полузащитник «Падерборна» Клаус Гясула установил рекорд Бундеслиги по количеству желтых карточек за сезон – 17.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

    Вольфсбург – Фрайбург – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Вегхорст, 14; 2:0 – Вегхорст, 27 (с пенальти); 2:1 – Хелер, 43; 2:2 – Салаи, 46.

    Герта – Айнтрахт – 1:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пентек, 24; 1:1 – Дост, 51; 1:2 – Силва, 62; 1:3 – Н'Дика, 68; 1:4 – Силва, 86.

    Удаления: Боята, 45+1 – нет.

    Кельн – Унион – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фридрих, 39; 0:2 – Гентнер, 67; 1:2 – Кордоба, 90+2.

    Падерборн – Вердер – 1:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Классен, 20; 0:2 – Осако, 43; 0:3 – Классен, 39; 0:4 – Эггештайн, 60; 1:4 – Сабири, 66; 1:5 – Фулкруг, 90+2.

    Фортуна – Боруссия Д – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Холанд, 90+5.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8362

      Skull_Boy 1 час назад

      Герта, как и Милан, каждый раз тратит кучу бабла на игроков и все в молоко, и веру, что Вердер спасется как раз ключевая игра будет через тур с Майнцем

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