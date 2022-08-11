Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт

Один из неудачных трансферов. Хорошо что все закончилось быстро.
«Фортуна» из Дюссельдорфа подтвердила подписание контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.
Стороны заключили соглашение до 30 июня 2023 года.
27-летний футболист присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента, поскольку «Спартак» сегодня расторг договор с ним.
- Голландец выступал за «Спартак» с января 2021 года.
- Он провел 22 матча без голевых действий.
- Прошлой зимой Хендрикса арендовал «Фейеноорд».