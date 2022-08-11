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    Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт

    «Фортуна» из Дюссельдорфа подтвердила подписание контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Йорритом Хендриксом.

    Стороны заключили соглашение до 30 июня 2023 года.

    27-летний футболист присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента, поскольку «Спартак» сегодня расторг договор с ним.

    • Голландец выступал за «Спартак» с января 2021 года.
    • Он провел 22 матча без голевых действий.
    • Прошлой зимой Хендрикса арендовал «Фейеноорд».

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    Источник: сайт «Фортуны»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97556

      zigbert 1 час назад

      Один из неудачных трансферов. Хорошо что все закончилось быстро.

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