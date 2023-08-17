«Спартак» 2,5 года назад интересовался Кайседо: сейчас «Челси» купил его за рекордные 115 миллионов, а кем тогда усилился московский клуб?

14 августа «Челси» объявил о трансфере полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

Лондонский клуб заплатил за новичка 115 миллионов фунтов (134,5 млн евро), что стало внутренним рекордом для АПЛ.

Зимой 2021 года «Брайтон» выкупил эквадорца за 28,2 миллиона евро, выдержав конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед».

Однако Кайседо еще до интереса английских клубов мог оказаться в «Спартаке», об этом пишет тегреграм-канал «Дай ударитЬ» (24 тысячи подписчиков).

Тогда московскому клубу предлагали забрать перспективного опорника за 4-5 миллионов евро, но те отказались.

В итоге «Спартак» усилил позицию опорного полузащитника Йорритом Хендриксом из ПСВ за 500 тысяч евро. Голландец был не слишком полезным и провел всего 22 матча (684 минуты).

А за полгода до этого спартаковцы выложили 1 миллион евро «Уфе» за Остона Урунова. Ну и Александра Кокорина бесплатно подписали. Об эффективности этих футболистов вы и сами всe знаете.

Сейчас Шамиль Газизов, отвечавший тогда за трансферы столичного клуба, отрицает, что ему предлагали Кайседо. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Что это, по вашему – информационный вброс или провал селекционной службы «Спартака»?

Фото: соцсети «Челси», сайт «Спартака»

Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!