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  • «Спартак» 2,5 года назад интересовался Кайседо: сейчас «Челси» купил его за рекордные 115 миллионов, а кем тогда усилился московский клуб?

«Спартак» 2,5 года назад интересовался Кайседо: сейчас «Челси» купил его за рекордные 115 миллионов, а кем тогда усилился московский клуб?

17 августа 2023, 10:59
8

14 августа «Челси» объявил о трансфере полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо.

Лондонский клуб заплатил за новичка 115 миллионов фунтов (134,5 млн евро), что стало внутренним рекордом для АПЛ.

Зимой 2021 года «Брайтон» выкупил эквадорца за 28,2 миллиона евро, выдержав конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед».

Однако Кайседо еще до интереса английских клубов мог оказаться в «Спартаке», об этом пишет тегреграм-канал «Дай ударитЬ» (24 тысячи подписчиков).

Тогда московскому клубу предлагали забрать перспективного опорника за 4-5 миллионов евро, но те отказались.

В итоге «Спартак» усилил позицию опорного полузащитника Йорритом Хендриксом из ПСВ за 500 тысяч евро. Голландец был не слишком полезным и провел всего 22 матча (684 минуты).

А за полгода до этого спартаковцы выложили 1 миллион евро «Уфе» за Остона Урунова. Ну и Александра Кокорина бесплатно подписали. Об эффективности этих футболистов вы и сами всe знаете.

Сейчас Шамиль Газизов, отвечавший тогда за трансферы столичного клуба, отрицает, что ему предлагали Кайседо. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Что это, по вашему – информационный вброс или провал селекционной службы «Спартака»?

Фото: соцсети «Челси», сайт «Спартака»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Брайтон Челси Хендрикс Йоррит Кайседо Мойзес
Комментарии (8)
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JTherry
1692261743
каким образом болельщики могут подтвердить или опровергнуть является это сообщение ДУ "информационным вбросом или провалом селекционной службы Спартака"..? для этого, как минимум, надо работать в этой самой селекционной службе, чтобы точно ответить на поставленный вопрос... квалификация Газика не соответствовала должности руководителя селекционной службы, все вопросы к Федуну и Ко, который назначил его гендиректором... но сама статья об этом - намеренный вброс перед матчем Спартака с бом.жами, чтобы потрепать нервишки болелам, показав какие недотёпы работали в Спартаке...
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Snek
1692262456
Если бы Спартак купил Кайседо, он бы стухся, помимо нашей Лиги приколов, Спартак при Федуне - это была скорее народная цирковая трупа, чем футбольный клуб и все таланты там исправно хоронились игрой в менеджера от Федунихи. Поэтому даже если так и было, повезло Кайседо, что он не попал в Спартак тогда.
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derrik2000
1692270208
Как-то уже по хрен, предлагали его Спартаку или не предлагали. Время идет...
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alefreddy
1692272551
башкир ничего хорошего не сделал.А еще раньше Салаха могли прикупить
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ivany4
1692272959
Ну предлагали и что? Главное, что бы тот кому это необходимо делал выводы из того или иного действия в прошлом. Ну а нам посыпать голову пеплом незачем. Как говорится, нельзя судить о вкусе еды по картинке.
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