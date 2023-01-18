«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешeл в нидерландскую «Фортуну» на правах аренды, сообщает пресс-служба «Лечче».

24-летний хорват в ближайшее время отправится из Италии в Москву для завершения перехода.

24-летний Бистрович стоит 2,2 миллиона евро.

С июля Кристиян выступал на правах аренды за «Лечче».

В сезоне Серии А у Бистровича 11 матчей.

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