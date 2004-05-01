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    Бундеслига. «Боруссия» Д дома крупно уступила «Хоффенхайму», «Фортуна» вылетела и другие результаты

    Очередной чемпионат Германии завершен. «Фортуна», проиграв в Берлине, покидает Бундеслигу. Также во вторую Бундеслигу отправился «Падерборн».

    «Боруссия» Д крупно уступила «Хоффенхайму». Чемпион из Мюнхена разгромил в гостях «Вольфсбург».

    Все четыре удара форварда «Хоффенхайма» Андрея Крамарича в створ стали голевыми.

    «Боруссия» М в матче с «Гертой» в одном из таймов не позволила сопернику пробить по воротам. Этого менхенгладбахцы добились во второй раз в истории Бундеслиги (статистика ведется с сезона-2004/05).

    «Вердер» забил дома «Кельну» шесть голов. В предыдущих 11 матчах Бундеслиги на своем поле бременцы отличились дважды.

    Тимо Вернер с 94 голами стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

    Айнтрахт – Падерборн – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роде, 9; 2:0 – Силва, 33; 3:0 – Дост, 52; 3:1 – Дрегер, 55; 3:2 – Михель, 75.

    Аугсбург – Лейпциг – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вернер, 28; 1:1 – Варгас, 72; 1:2 – Вернер, 80.

    Байер – Майнц – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фолланд, 2.

    Боруссия Д – Хоффенхайм – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 8; 0:2 – Крамарич, 30; 0:3 – Крамарич, 48; 0:4 – Крамарич, 50 (с пенальти).

    Боруссия М – Герта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хофманн, 7; 2:0 – Эмболо, 78; 2:1 – Ибишевич, 90+1.

    Вердер – Кельн – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Осако, 22; 2:0 – Рашица, 27; 3:0 – Фуллкруг, 29; 4:0 – Классен, 55; 5:0 – Осако, 58; 5:1 – Дрекслер, 62; 6:1 – Сарджент, 68.

    Вольфсбург – Бавария – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коман, 4; 0:2 – Кюизанс, 37; 0:3 – Левандовски, 72 (с пенальти); 0:4 – Мюллер, 79.

    Удаления: Гилавоги, 71 (вторая ж.к.) – нет.

    Унион – Фортуна – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уджа, 26; 2:0 – Гентнер, 54; 3:0 – Абдуллахи, 90.

    Фрайбург – Шальке – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вальдшмидт, 20; 2:0 – Шмид, 38; 3:0 – Хелер, 46; 4:0 – Вальдшмидт, 57.

    Результаты Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      cevin cigan 1 час назад

      Ну понятно,что Дортмунду ничего не нужно,но где ваша совесть "шмели"? Простая ставка не зашла ОЗ !

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      Рейтинг: +8427

      Skull_Boy 2 часа назад

      Верил, что Бремен спасется и он спасся хотя такого договорняка давно не видел) А теперь ждем, как Лидс выйдет в АПЛ

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