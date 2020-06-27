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Боруссия - Хоффенхайм

27.06.2020, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
17 тур
20 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Хоффенхайм
4 тур
22 сентября, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 3:1 Боруссия
17 тур
16 декабря, суббота 20:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
15 тур
16 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
23 тур
28 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
6 тур
23 сентября, среда 21:00 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
14 тур
5 декабря, пятница 22:30 Боруссия 1:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
7 апреля, вторник 21:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
3 мая, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
16 тур
14 декабря, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
9 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:0 Хоффенхайм
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 4:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 27 июня 2020, 17:52

    а че тут происходит =DDD

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