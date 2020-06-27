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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 27 июня 2020
Боруссия Д
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 4
Завершен
Хоффенхайм
8'
А. Крамарич
30'
А. Крамарич
48'
А. Крамарич
50'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
83'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Д. Самассеку
83'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Б. Хюбнер
Замена
Н. Шульц
️️️️
Л. Пищек
70'
70'
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Сков
70'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Крамарич
Замена
Д. Загаду
️️️️
Д. Рейна
65'
Замена
Т. Рашль
️️️️
Л. Балерди
65'
56'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
М. Даббур
50'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Крамарич
48'
ГОЛ! 0:3!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
Замена
А. Хакими
️️️️
Т. Азар
46'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Р. Геррейру
46'
Желтая карточка
Л. Балерди
41'
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
Р. Сков
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
10
Илай Элмкиес
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
3-2-1-3-1
1
Бюрки
3
Морей
15
Хуммельс
26
Балерди
22
Геррейру
26
Пищек
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
10
Рейна
9
Холанд
3-2-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
4
Пош
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
24
Сков
9
Бебу
9
Даббур
27
Крамарич
22
Геррейру
19
Санчо
19
Санчо
22
Геррейру
26
Балерди
21
Рашль
21
Рашль
26
Балерди
26
Пищек
14
Шульц
14
Шульц
26
Пищек
10
Рейна
23
Загаду
23
Загаду
10
Рейна
9
Азар
2
Хакими
2
Хакими
9
Азар
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
9
Даббур
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
9
Даббур
18
Самассеку
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
18
Самассеку
21
Хюбнер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
21
Хюбнер
24
Сков
7
Цубер
7
Цубер
24
Сков
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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