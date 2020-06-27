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Судьи
Главный судья:
Бастиан Данкерт (Росток)

Вердер - Кельн

27.06.2020, Суббота, 16:30 мск Бремен, стадион Везерстадион Германия. Бундеслига, 34 тур Вердер - Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
17 тур
21 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2017/2018)
26 тур
12 марта, понедельник 22:30 Вердер 3:1 Кельн
9 тур
22 октября, воскресенье 14:30 Кельн 0:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
5 мая, пятница 21:30 Кельн 4:3 Вердер
15 тур
17 декабря, суббота 17:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 16:30 Кельн 0:0 Вердер
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Вердер 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вердер
9 тур
24 октября, пятница 22:30 Вердер 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вердер
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Вердер 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
19 тур
22 января, суббота 20:30 Кельн 3:0 Вердер
2 тур
28 августа, суббота 17:30 Вердер 4:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:30 Вердер 1:0 Кельн
15 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Кельн 0:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
30 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Кельн 1:0 Вердер
13 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Вердер 3:1 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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