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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 27 июня 2020
Вердер
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
6 : 1
Завершен
Кельн
22'
Ю. Осако
27'
М. Рашица
29'
Н. Фуллкруг
55'
Д. Классен
58'
Ю. Осако
68'
Д. Сарджент
62'
Д. Дрекслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Рашица
87'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ю. Осако
87'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
К. Фогт
81'
75'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
И. Якобс
75'
Замена
К. Клеменс
️️️️
А. Модест
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Д. Классен
75'
ГОЛ! 6:1!
Д. Сарджент
68'
62'
ГОЛ! 5:1!
Д. Дрекслер
ГОЛ! 5:0!
Ю. Осако
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
58'
57'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
ГОЛ! 4:0!
Д. Классен
55'
Желтая карточка
К. Фогт
49'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Н. Фуллкруг
46'
46'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
М. Ут
46'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Э. Реджбечай
34'
Замена
М. Хегер
️️️️
Т. Ляйстнер
29'
Желтая карточка
М. Ут
ГОЛ! 3:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Фридль
29'
ГОЛ! 2:0!
М. Рашица
Пас отдал
Ю. Осако
27'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Эггештайн
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Павленка
7
Фогт
4
Мойсандер
32
Фридль
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
10
Фуллкруг
10
Осако
4-1-1-2-2
1
Хорн
3
Эхизибуе
33
Борнау
37
Ляйстнер
5
Чикош
6
Скири
37
Реджбечай
24
Дрекслер
4
Якобс
27
Модест
13
Ут
7
Рашица
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Рашица
7
Фогт
44
Баргфреде
44
Баргфреде
7
Фогт
18
Классен
31
Бартельс
31
Бартельс
18
Классен
10
Осако
14
Писарро
14
Писарро
10
Осако
10
Фуллкруг
9
Сарджент
9
Сарджент
10
Фуллкруг
37
Реджбечай
3
Каттербах
3
Каттербах
37
Реджбечай
13
Ут
29
Тильманн
29
Тильманн
13
Ут
37
Ляйстнер
6
Хегер
6
Хегер
37
Ляйстнер
27
Модест
17
Клеменс
17
Клеменс
27
Модест
4
Якобс
19
Лемперле
19
Лемперле
4
Якобс
Остались в запасе
Вердер
Кельн
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вердер - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
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