Бундеслига. «Боруссия» Д дома всухую проиграла «Майнцу», «Лейпциг» упустил победу над «Фортуной» и другие результаты

Дортмундская «Боруссия» в очередном туре Бундеслиги уступила «Майнцу», но осталась на втором месте. Один из голов забил Жан-Филипп Матета.

«Майнц» установил рекорд Бундеслиги по забитым пенальти подряд – команда реализовала 27 своих последних 11-метровых ударов.

В другой встрече «Лейпциг» не справился с «Фортуной». Гол забил Тимо Вернер, который близок к трансферу в «Челси».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Даббур, 59; 0:2 – Даббур, 62; 1:2 – Варгас, 69; 1:3 – Бебу, 89.

Байер – Кельн – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бендер, 7; 2:0 – Хаверц, 40; 2:1 – Борнау, 59; 3:1 – Диаби, 83.

Боруссия Д – Майнц – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бурхардт, 33; 0:2 – Матета, 49 (с пенальти).

Лейпциг – Фортуна – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Кампль, 60; 2:0 – Вернер, 63; 2:1 – Скрыбски, 87; 2:2 – Хоффманн, 90+2.

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