Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Бундеслига. «Боруссия» Д дома всухую проиграла «Майнцу», «Лейпциг» упустил победу над «Фортуной» и другие результаты

    Дортмундская «Боруссия» в очередном туре Бундеслиги уступила «Майнцу», но осталась на втором месте. Один из голов забил Жан-Филипп Матета.

    «Майнц» установил рекорд Бундеслиги по забитым пенальти подряд – команда реализовала 27 своих последних 11-метровых ударов.

    В другой встрече «Лейпциг» не справился с «Фортуной». Гол забил Тимо Вернер, который близок к трансферу в «Челси».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

    Аугсбург – Хоффенхайм – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Даббур, 59; 0:2 – Даббур, 62; 1:2 – Варгас, 69; 1:3 – Бебу, 89.

    Байер – Кельн – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бендер, 7; 2:0 – Хаверц, 40; 2:1 – Борнау, 59; 3:1 – Диаби, 83.

    Боруссия Д – Майнц – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бурхардт, 33; 0:2 – Матета, 49 (с пенальти).

    Лейпциг – Фортуна – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кампль, 60; 2:0 – Вернер, 63; 2:1 – Скрыбски, 87; 2:2 – Хоффманн, 90+2.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2020 23:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru