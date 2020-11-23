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  • Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, звали французские команды»

Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, звали французские команды»

23 ноября 2020, 12:39
1

Вратарь «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал о предложениях, которые ему поступали до подписания контракта с клубом из Дюссельдорфа.

– Помимо «Монако» варианты были?

– Было суперпредложение из России. Плюс, звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в «Монако». Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.

– Если бы «Монако» не взял Ковача, ты бы остался?

– На 99 процентов уверен, что да. После игры с «Серкль Брюгге» мы разговаривали с тренером вратарей о том, что мной доволен и он, и главный тренер, поэтому все движется к подписанию контракта.

Но после этого клуб объявляет о назначении Нико Ковача и полностью меняет штаб. Я понял, что вопрос со мной уже не будет решен. За эти пару недель я и так отклонил пару предложений – больше тратить время не хотелось.

  • Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
  • До перехода в «Фортуну» он 4,5 года выступал за «Сьон».
  • Контракт россиянина с немецким клубом рассчитан до конца сезона.

Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Фортуна Митрюшкин Антон
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1606134350
Хотелось бы верить, что суперпредложение было от Спартака. Успехов тебе, Антон! И до встречи в сборной и Спартаке.
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