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    Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, звали французские команды»

    Вратарь «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал о предложениях, которые ему поступали до подписания контракта с клубом из Дюссельдорфа.

    – Помимо «Монако» варианты были?

    – Было суперпредложение из России. Плюс, звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в «Монако». Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.

    – Если бы «Монако» не взял Ковача, ты бы остался?

    – На 99 процентов уверен, что да. После игры с «Серкль Брюгге» мы разговаривали с тренером вратарей о том, что мной доволен и он, и главный тренер, поэтому все движется к подписанию контракта.

    Но после этого клуб объявляет о назначении Нико Ковача и полностью меняет штаб. Я понял, что вопрос со мной уже не будет решен. За эти пару недель я и так отклонил пару предложений – больше тратить время не хотелось.

    • Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
    • До перехода в «Фортуну» он 4,5 года выступал за «Сьон».
    • Контракт россиянина с немецким клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: Sport24

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