Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, звали французские команды»

Вратарь «Фортуны» Антон Митрюшкин рассказал о предложениях, которые ему поступали до подписания контракта с клубом из Дюссельдорфа.

– Помимо «Монако» варианты были?

– Было суперпредложение из России. Плюс, звали другие французские команды. Но я решил рискнуть и попробовать в «Монако». Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.

– Если бы «Монако» не взял Ковача, ты бы остался?

– На 99 процентов уверен, что да. После игры с «Серкль Брюгге» мы разговаривали с тренером вратарей о том, что мной доволен и он, и главный тренер, поэтому все движется к подписанию контракта.

Но после этого клуб объявляет о назначении Нико Ковача и полностью меняет штаб. Я понял, что вопрос со мной уже не будет решен. За эти пару недель я и так отклонил пару предложений – больше тратить время не хотелось.