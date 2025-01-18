Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-комментатор «Матч ТВ» призвал уволить Шахина из «Боруссии Д»: «Выгоняй шаурму из клуба!»

    Экс-комментатор «Матч ТВ» призвал уволить Шахина из «Боруссии Д»: «Выгоняй шаурму из клуба!»

    Алексей Андронов болезненно отреагировал на результаты дортмундской «Боруссии».

    Бывший комментатор «Матч ТВ» болеет за немецкий клуб.

    «Что и кому непонятно с этим Анадолу Денером ходячим?!

    Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!

    Шахин – Aus bitte, sofort! [«вон, пожалуйста, немедленно»]🤧», – написал Андронов в своем телеграм-канале.

    • В пятницу «Боруссия» на выезде уступила «Айнтрахту» – 0:2.
    • У дортмундцев 3 поражения подряд и всего 1 победа в 8 последних матчах.
    • Команда опустилась на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Новости по теме
    «Челси» рассматривает двух вингеров
    «Боруссия» предлагает «МЮ» взять Рэшфорда в аренду
    Прогноз на точный счет матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Д, Бундеслига, 17 января 2025 года
    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2025 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Foxitkuban
    1737184449
    Клоун
    Ответить
    sined1951
    1737185483
    Зачем нам читать заявления этого идиота?
    Ответить
    FCSpartakM
    1737189557
    Так смешно читать призывы чувака, который пишет на русском в русскоязычном сегменте про зарубежный средний клуб. Его кто должен услышать из руководства клуба?
    Ответить
    Гор--google
    1737192933
    Дебилоид.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 