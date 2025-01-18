Экс-комментатор «Матч ТВ» призвал уволить Шахина из «Боруссии Д»: «Выгоняй шаурму из клуба!»

Алексей Андронов болезненно отреагировал на результаты дортмундской «Боруссии».
Бывший комментатор «Матч ТВ» болеет за немецкий клуб.
«Что и кому непонятно с этим Анадолу Денером ходячим?!
Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!
Шахин – Aus bitte, sofort! [«вон, пожалуйста, немедленно»]🤧», – написал Андронов в своем телеграм-канале.
- В пятницу «Боруссия» на выезде уступила «Айнтрахту» – 0:2.
- У дортмундцев 3 поражения подряд и всего 1 победа в 8 последних матчах.
- Команда опустилась на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.