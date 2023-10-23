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    Наставник «Монако» оценил красоту забитых Головиным мячей

    Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в матче 9-го тура Лиги 1 с «Метцем».

    «Ему удалось забить два выдающихся по своей красоте мяча, но я не удивлен, потому что он частенько радует нас такими шедеврами. Мне также хочется похвалить Филиппа Кена, который совершил два результативных сейва после перерыва. Он снова проявил себя. Как я уже говорил ранее, это три важнейших очка», – сказал Хюттер.

    • Головин забил голы на 55-й и 68-й минутах.
    • Его команда выиграла 2:1.
    • «Монако» лидирует в чемпионате Франции

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    Источник: Официальный сайт «Монако»

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