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    Клопп в третий раз признан лучшим немецким тренером года

    Юрген Клопп признан лучшим тренером года в Германии в 2019 году.

    Главный тренер «Ливерпуля» опередил в гонке за наградой Фридхельма Функеля и Адольфа Хюттера.

    «Я очень благодарен вам за эту великую награду. Конечно, я знаю, кому обязан этим: моей команде и моему тренерскому штабу. Только в коллективе можно добиться таких успехов, каких мы добились», – сказал Клопп.

    • Для 52-летнего специалиста это третья подобная награда.
    • Ранее Клоппа признавали лучшим немецким тренером в 2011 и 2012 годах.
    • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и финишировал на втором месте в АПЛ.

    Источник: Kicker

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +257

      Mister_Tomsk 31 минуту назад

      Полностью заслужено ) молодец Юра_)

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