Клопп в третий раз признан лучшим немецким тренером года

Полностью заслужено ) молодец Юра_)
Юрген Клопп признан лучшим тренером года в Германии в 2019 году.
Главный тренер «Ливерпуля» опередил в гонке за наградой Фридхельма Функеля и Адольфа Хюттера.
«Я очень благодарен вам за эту великую награду. Конечно, я знаю, кому обязан этим: моей команде и моему тренерскому штабу. Только в коллективе можно добиться таких успехов, каких мы добились», – сказал Клопп.
- Для 52-летнего специалиста это третья подобная награда.
- Ранее Клоппа признавали лучшим немецким тренером в 2011 и 2012 годах.
- В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и финишировал на втором месте в АПЛ.