Клопп в третий раз признан лучшим немецким тренером года

Юрген Клопп признан лучшим тренером года в Германии в 2019 году.

Главный тренер «Ливерпуля» опередил в гонке за наградой Фридхельма Функеля и Адольфа Хюттера.

«Я очень благодарен вам за эту великую награду. Конечно, я знаю, кому обязан этим: моей команде и моему тренерскому штабу. Только в коллективе можно добиться таких успехов, каких мы добились», – сказал Клопп.