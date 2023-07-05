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  • Головин прокомментировал назначение Адольфа Хюттера в «Монако»

Головин прокомментировал назначение Адольфа Хюттера в «Монако»

5 июля 2023, 10:11
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на приход на пост главного тренера австрийца Адольфа Хюттера.

«Все по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму.

Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх», – сказал россиянин.

  • В мае 2022 года Хюттера уволили из «Боруссии» М.
  • За «Монако» выступает россиянин Александр Головин.
  • Монегаски финишировали на 6-м месте в Лиге 1 и не попали в еврокубки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Головин Александр Хюттер Адольф
Комментарии (1)
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zigbert
1688560436
Придется привыкать к новому тренеру. Не всегда это бывает просто.
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