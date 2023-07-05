Головин прокомментировал назначение Адольфа Хюттера в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на приход на пост главного тренера австрийца Адольфа Хюттера.
«Все по плану, начали подготовку к новому сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму.
Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам прошлого сезона, поэтому для такого шага были основания. Но в любом случае мое дело как футболиста работать на тренировках и все доказывать в играх», – сказал россиянин.
- В мае 2022 года Хюттера уволили из «Боруссии» М.
- За «Монако» выступает россиянин Александр Головин.
- Монегаски финишировали на 6-м месте в Лиге 1 и не попали в еврокубки.
Источник: «Спорт-Экспресс»