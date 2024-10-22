Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Тренер «Монако» объяснил проблемы Головина

    Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер ответил на вопрос о состоянии капитана команды Александра Головина.

    • В этом сезоне российский полузащитник не сделал ни одного голевого действия.
    • Он поучаствовал в 8 матчах монегасков (452 минуты).

    «Его проблемы на старте сезона могут быть связаны с травмой, которую он получил на предсезонке. Тем не менее он усердно работает, чтобы вернуть свою лучшую форму.

    В данный момент мы много говорим о проблемах в атаке, но, несмотря на это, я доволен, что у нас столько же очков, как и у «ПСЖ» – 20.

    Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, и моя задача – помочь им ее вернуть», – сказал Хюттер.

    Новости по теме
    Головин объяснил, почему «Монако» не смог обыграть «Лилль» 1
    Головин стал лучшим игроком матча Лиги 1 4
    «Монако» с Головиным не смог победить, но сохранил лидерство в Лиге 1
    Источник: сайт «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 