Тренер «Монако» объяснил проблемы Головина

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер ответил на вопрос о состоянии капитана команды Александра Головина.

В этом сезоне российский полузащитник не сделал ни одного голевого действия.

Он поучаствовал в 8 матчах монегасков (452 минуты).

«Его проблемы на старте сезона могут быть связаны с травмой, которую он получил на предсезонке. Тем не менее он усердно работает, чтобы вернуть свою лучшую форму.

В данный момент мы много говорим о проблемах в атаке, но, несмотря на это, я доволен, что у нас столько же очков, как и у «ПСЖ» – 20.

Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, и моя задача – помочь им ее вернуть», – сказал Хюттер.