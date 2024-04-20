Тренер «Монако» не исключил, что Головин еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал травмы Александра Головина и Исмаила Якобса.
«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что они покинули общую группу из-за повреждений. Они очень здорово проявляли себя в последнее время.
В рамках последних двух матчей Исмаил действовал просто великолепно. В свою очередь Александр Головин – это один из ключевых игроков нашей команды, однако у нас есть футболисты, которые могут занять его место на поле.
Мы сосредоточены на проработке этих вариантов. Скорее всего, они выбыли до конца сезона, однако не стоит исключать и того, что, как Александр, так и Исмаил еще успеют восстановиться. Точной информации пока нет», – сказал Хюттер.
- В этом сезоне Головин забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
- Монегаски идут на 3-м месте в Лиге 1 с 52 очками в 28 турах.