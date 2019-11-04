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    Главный тренер «Айнтрахта» – об игре против «Баварии»: «Едем в Мюнхен, чтобы сделать невозможное возможным»

    Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер высказался о предстоящем полуфинале Кубка Германии против «Баварии».

    «Матч в Мюнхене двухнедельной давности был хорошей подготовкой к завтрашнему матчу. Очевидно, что «Бавария» фаворит. Они всегда фавориты. Как бы то ни было, мы едем в Мюнхен, чтобы сделать невозможное возможным. Команда в предвкушении матча и хочет сделать все, чтобы сотворить сенсацию», – сказал Хюттер.

    • В последний раз команды встречались между собой 23 мая в чемпионате.
    • Победила «Бавария» со счетом – 5:2.
    • Встреча, которая пройдет на «Альянц Арене», начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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