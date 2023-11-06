Главный тренер «Монако» оценил игру Головина

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер после победы над «Брестом» (2:0) в матче 11-го тура Лиги 1 назвал российского полузащитника команды Александра Головина исключительным футболистом.

«Александр забил свой пятый гол в сезоне! Головин – исключительный футболист, он может бегать 90 минут без остановки, сейчас он находится в отличной форме. Он нам нужен, это фантастический игрок. Надеюсь, он продолжит играть решающую роль на поле.

Головин никогда не забивал больше 8 голов за сезон? Надеюсь, он забьет больше. Он великолепен. Креативный игрок с отличной правой ногой. Полагаю, он все равно может играть еще лучше, но я не хочу ставить перед ним целей. Он уже находится в хорошей форме и, безусловно, является одним из лучших игроков чемпионата.

Денис Закария, несмотря на свои габариты, не привык забивать головой в воздухе. Но в этой ситуации он воспользовался очень хорошей подачей Головина с углового», – сказал Хюттер.