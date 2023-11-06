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    Главный тренер «Монако» оценил игру Головина

    Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер после победы над «Брестом» (2:0) в матче 11-го тура Лиги 1 назвал российского полузащитника команды Александра Головина исключительным футболистом.

    «Александр забил свой пятый гол в сезоне! Головин – исключительный футболист, он может бегать 90 минут без остановки, сейчас он находится в отличной форме. Он нам нужен, это фантастический игрок. Надеюсь, он продолжит играть решающую роль на поле.

    Головин никогда не забивал больше 8 голов за сезон? Надеюсь, он забьет больше. Он великолепен. Креативный игрок с отличной правой ногой. Полагаю, он все равно может играть еще лучше, но я не хочу ставить перед ним целей. Он уже находится в хорошей форме и, безусловно, является одним из лучших игроков чемпионата.

    Денис Закария, несмотря на свои габариты, не привык забивать головой в воздухе. Но в этой ситуации он воспользовался очень хорошей подачей Головина с углового», – сказал Хюттер.

    • В матче с «Брестом» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
    • В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин отметился пятью голами и двумя передачами.
    • Всего в активе Головниа 30 голов за «Монако».

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    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    06.11.2023 07:45
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