Главный тренер «Монако» оценил игру Головина

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер после победы над «Брестом» (2:0) в матче 11-го тура Лиги 1 назвал российского полузащитника команды Александра Головина исключительным футболистом.
«Александр забил свой пятый гол в сезоне! Головин – исключительный футболист, он может бегать 90 минут без остановки, сейчас он находится в отличной форме. Он нам нужен, это фантастический игрок. Надеюсь, он продолжит играть решающую роль на поле.
Головин никогда не забивал больше 8 голов за сезон? Надеюсь, он забьет больше. Он великолепен. Креативный игрок с отличной правой ногой. Полагаю, он все равно может играть еще лучше, но я не хочу ставить перед ним целей. Он уже находится в хорошей форме и, безусловно, является одним из лучших игроков чемпионата.
Денис Закария, несмотря на свои габариты, не привык забивать головой в воздухе. Но в этой ситуации он воспользовался очень хорошей подачей Головина с углового», – сказал Хюттер.
- В матче с «Брестом» Головин сначала ассистировал Денису Закарии на 16-й минуте, а на 69-й забил сам.
- В текущем розыгрыше Лиги 1 россиянин отметился пятью голами и двумя передачами.
- Всего в активе Головниа 30 голов за «Монако».